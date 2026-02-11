Должна ли семья военного, которого ошибочно признали погибшим, вернуть 15 млн грн: заявление Минобороны

Министерство обороны

Министерство обороны не намерено побуждать семью военнослужащего Назара Далецкого, которого ошибочно признали погибшим, к возврату выплаченных средств. Как сообщалось ранее, украинский боец на самом деле находился в российском плену, откуда вернулся 5 февраля этого года.

Об этом говорится в заявлении Минобороны.

«Возвращение защитника, который ранее считался погибшим, является чрезвычайно важным событием для его близких и для всей страны. Дополнительное травмирование семьи, которая уже пережила чрезвычайно сложные обстоятельства, недопустимо», — отметили в оборонном ведомстве.

В министерстве напомнили, что военнослужащий Назар Далецкий с сентября 2022 года считался погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

Когда украинский защитник вернулся из плена, в публичном пространстве появились заявления о том, что семью якобы могут заставить вернуть полученные государственные выплаты в связи с гибелью военного.

«Все причитающиеся выплаты семье защитника были осуществлены в соответствии с действующим законодательством Украины и на основании официально установленных на тот момент обстоятельств. На сегодня в Минобороны отсутствуют правовые основания для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возврату полученных средств», — отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что эта ситуация является уникальной и содержит правовую коллизию, которая требует максимально деликатного и взвешенного подхода.

«Обстоятельства установления факта смерти военнослужащего требуют дополнительного изучения. Минобороны продолжает следить за развитием ситуации до полного выяснения всех обстоятельств и деталей», — говорится в сообщении.

Ранее на заседании сессии Львовского облсовета представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный сообщил, что семья Назара Далецкого должна вернуть государству деньги, которые получила в качестве компенсации за гибель военного.

Напомним, впоследствии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии ТСН.ua прояснил ситуацию относительно этого резонансного случая.