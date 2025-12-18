Должна ли Украина менять Конституцию по курсу в НАТО: мнение Зеленского

Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о перспективе вступления Украины в НАТО. По его мнению, не стоит менять Конституцию.

Об этом Зеленский рассказал на брифинге.

"Я не считаю, что нам нужно менять Конституцию нашего государства", - подчеркнул он.

По словам лидера государства, только украинский народ может решать, что с ним делать. И это точно не должно происходить по призывам России или кого-то еще.

«Это наша Конституция. Это и курс. Мы хотели такие гарантии безопасности, считаем, что их заслуживаем», — сказал глава Украины.

Зеленский добавил, что в США последовательная политика по отношению к Украине в НАТО — нас там не видят. Пока.

«Все в нашей жизни „пока“. Может быть, в будущем меняться позиция. Кто будет осознавать, что украинская армия усиливает НАТО, а не наоборот. Это же вопрос политики. Изменяется мир. Кто живет, кто умирает», — завершил украинский лидер.

Президент отметил, что курс на НАТО – это осознанный выбор Украины, направленный на получение надежных гарантий безопасности.

Ранее Зеленский рассказал о разговоре с Байденом относительно НАТО в 2022 несколько НАТО.

«Я с первого диалога честно поднимал этот вопрос. Я прямо спрашивал, может ли Украина быть в НАТО, потому что мы этого хотим и понимаем, что это настоящие гарантии безопасности. Это было еще до войны. Президент Байден сказал: «Нет, вы не будете в НАТО»», — рассказал Зеленский.