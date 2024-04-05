"Должно быть наказание": Лубинец о случаях гибели мобилизованных, которых сразу отправили на передовую

Многие военные ожидают, что им дадут повестку и на следующий день отправят на передовую, именно поэтому избегают общения с военными.

В недавнем интервью главнокомандующий ВСУ Александр Сырский упомянул, что новобранцы должны проходить обучение. Однако есть позорные случаи, когда мобилизованные сразу же отправляются на передовую и там погибают.

Об этом сказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человек Дмитрий Лубинец в интервью "Общественному".

Он отмечает: Сырский должен говорить, не они "имеют", а они "пройдут" подготовку минимум 2-3 месяца, а до этого 100% не попадут на передовую.

"Действительно, есть позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли. Видели ли вы хоть одного человека, который за это понес наказание?", — отмечает он.

По мнению Лубинца, когда выходит главнокомандующий, он должен сказать:

Минимум три месяца подготовки; По всем подобным случаям мы разобрались, вот конкретные фамилии, смотрите, какие они понесли наказание.

"Иначе будет оставаться недоверие к мобилизационным процессам и будут и дальше эти истории, которых на самом деле не очень много", – акцентирует омбудсмен.

Ранее окончательно стало известно, будут ли украинцам рассылать электронные повестки.

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