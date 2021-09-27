Должно быть привито 70% работников: Зеленский дал поручение госорганам и через две недели ждет отчет

Министерства через две недели должны отчитаться о вакцинации сотрудников.
В Украине в течение двух недель должны вакцинировать против коронавируса двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти. Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский всем министерствам и центральным органам власти.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По данным главы государства, в Минобороны уже полностью иммунизированы 84% работников, в МВД — 68%. Зеленский назвал это хорошими показателями.
"Через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих работников. Желательно, чтобы было вакцинировано двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти", — говорится в сообщении.
Аналогичных показателей, как в МВД и Минобороны, хотят достичь и среди педагогов. По данным премьера Дениса Шмыгаля, педагоги начали активнее вакцинироваться и сейчас прививки получили более 70% работников учебных заведений.
На сегодня в Украине привито 6 млн 781 тыс. человек, из них 5 млн 458 тыс. получили две дозы. За прошедшую неделю вакцинировали почти 746 тыс. человек.
Напомним, в Минздраве обнародовали предварительный список профессий, обязательных к прививке против COVID-19. Если работники определенных сфер откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей.