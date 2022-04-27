Должно исчезнуть все, что связывает с РФ: в Харькове переименуют улицы, скверы и площади

Должно исчезнуть все, что связывает с РФ: в Харькове переименуют улицы, скверы и площади

Из-за нападения России на Украину в Харькове переименуют улицы, скверы и площади, связанные с государством-агрессором.

В городе после победы планируют почтить украинских защитников.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Мэр Харькова отметил, что еще в первые дни войны он подписал указ, чтобы с сайта горсовета убрали информацию о российских городах-партнерах Харькова, поскольку именно там планировался геноцид украинцев. Терехов отметил, что в городе также не должно быть топонимов, связанных с государством-оккупантом.

"После нашей Победы на первой сессии городского совета я предложу депутатам варианты переименований не только Московского района и Московского проспекта. Думаю, что в ситуации развязавшейся против нас войны много названий улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанных с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова. У него и без этих названий останется очень много шрамов, которые еще долго будут нам напоминать о том, какой сосед находится за нашими восточными и северными границами", — написал Терехов.

Также мэр пообещал, что в ближайшее время на сайте городского совета будет раздел, в котором жители Харькова смогут предложить свои варианты названий улиц, скверов и площадей.

"Уверен, что на карте нашего города должны быть увековечены защитники Харькова и Украины – как отдельные герои, так и военные соединения. Уверен, новые названия улиц всегда будут напоминать нам и нашим детям о том, что сделала Украина и какой вклад внес Харьков в борьбу за наши честь и достоинство, за Независимость страны, за право существования украинского народа", — написал Игорь Терехов.

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