Должность можно выбрать самому: как в Украине организовали мобилизацию через порталы по поиску работы

В Украине введено мобилизационное ноу-хау. Теперь военных набирают на должности через порталы по поиску работы.

На платформах трудоустройства в Украине активно растет количество военных вакансий. Таким образом, украинцы могут сами подать запрос на должность, которую желают в армии.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в интервью для NV.

"Сейчас на LobbyX (платформа по трудоустройству и рекрутинговое агентство — ред.) около 700 вакансий, но это означает, что возможность приобщиться имеет гораздо большее количество людей. Потому что вакансия может быть размещена одна, но она за собой может иметь несколько однотипных должностей", – говорит она.

По словам Натальи Калмыковой, на прошлой неделе с подразделениями начала работу еще одна компания — Work.ua. Там уже есть около 400 вакансий совершенно разного направления, связанных со службой в армии.

"Мы планируем продолжать, расширять пул организаций, с которыми мы сотрудничаем. И, собственно, в ближайшие дни мы ожидаем подписание таких договоров о волонтерской помощи с другими платформами. У нас первая будет Robota.ua. Относительно других компаний как раз стадия юридических формальностей. На самом деле, я очень рада тому, как компании, специализирующиеся на трудоустройстве, активно вовлекаются в этот процесс", — отметила замминистра.

Калмыкова добавила, что спросом пользуются совершенно разные вакансии — и те, что связаны с рабочими смежными специальностями, и касающиеся сферы информатизации, и штурмовики тоже. К примеру, платформа LobbyX получила уже более 6 тыс. отзывов на вакансии с того момента, как был подписан меморандум. Это втрое больше, чем было раньше.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины ищет разведчика. Такая вакансия появилась в Сети на сайте организации Lobby X. Кандидату обещают квалифицированную подготовку в учебном центре и зарплату от 70 до 140 тысяч гривен. Сайт ТСН.ua расспросил у ГУР, много ли желающих стать разведчиком и какие критерии отбора кандидатов.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.