Должность за 35 тысяч долларов: в Одессе задержали инспектора исполнительной службы и экс-работника прокуратуры

Инспектор исполнительной службы одного из районов и бывший работник прокуратуры за деньги обещали гражданам помочь с трудоустройством в правоохранительные органы.

В Одессе правоохранители разоблачили группу лиц, которые за 35 тысяч долларов обещали "продать" должность в прокуратуре.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Как стало известно, в продаже должности подозреваются инспектор исполнительной службы и бывший работник прокуратуры. Они получили от “кандидата на должность” средства, которые якобы должны были передать работникам прокуратуры.

"Инспектор исполнительной службы одного из районов и бывший работник прокуратуры за деньги обещали гражданам помочь с трудоустройством в правоохранительные органы. В частности, за должность в одной из окружных прокуратур им необходимо было отдать 35 тысяч долларов. Инспектора исполнительной службы задержали при получении от "кандидата на должность" средств. Задержанному и его сообщнику – экс-работнику прокуратуры – сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 и ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 (покушение на завладение средствами потерпевшего путем мошенничества и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды) УК Украины", – рассказали в Нацполиции Украины.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое может угрожать подозреваемым – лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, что в Одессе в результате удара беспилотниками разрушена жилая многоэтажка, выгорели складские помещения.

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