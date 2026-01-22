Должностницу ТЦК в Винницкой области подозревают в требовании взятки у матери погибшего воина / © Офис Генерального прокурора

В Винницкой области разоблачили работницу Тульчинского ТЦК, которая требовала деньги у матери погибшего солдата. По данным следствия, женщина обещала помочь матери получить государственную выплату за смерть сына, но за свои услуги попросила взятку.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Как установило расследование под руководством Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, сотрудничество фигурантки с потерпевшей началось еще в апреле 2023 года. Тогда представительница ТЦК предложила женщине «помощь» в оформлении документов в рассрочку, уверяя, что имеет влияние на коллег, принимающих соответствующие решения.

«В декабре 2023 года, после назначения выплаты, подозреваемая потребовала 5 тыс. долларов за свое „влияние“. Женщина перевела 190 тыс. грн на банковский счет, после чего средства были сняты наличными через разные банкоматы», — отметили в прокуратуре.

Женщине сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 369-2 — злоупотребление влиянием;

ч. 1 ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Суд уже отстранил подозреваемую от исполнения должностных обязанностей и избрал ей меру пресечения. Следственные действия продолжаются.

