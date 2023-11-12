"Должны быть готовы к увеличению количества ударов": Зеленский призвал готовиться защищаться

Россия готовится к зиме, поэтому в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите.

Украина должна подготовиться к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по инфраструктуре.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 ноября.

"Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовы к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре", – сказал президент.

Он добавил, что Россия готовится к зиме, поэтому в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, на ответе террористам.

"На всем том, что Украина может сделать, чтобы облегчить нашим людям прохождение этой зимы и увеличить возможности наших воинов", – добавил президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Будет худшая зима в истории! 900 ракет уже накопила Россия!

Ранее украинские военные специалисты отмечали, что в 2023-2024 годах Россия изменит тактику своих ракетных ударов. Оккупанты будут а таковать энергетические объекты в какой-то одной, двух или трех областях. В частности, угроза сохраняется для прифронтовых Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской.

Читайте также: