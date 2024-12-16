"Должны быть наказаны максимально жестко": Жорин прокомментировал скандал в 211-й бригаде ВСУ

Еще больше вопросов у заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады к депутатам.

В том, что громкий скандал вокруг 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ разгорелся лишь 16 декабря, в то время как многочисленные доказательства противоправной деятельности командования временная следственная комиссия (ВСК) получила еще в сентябре, больше всего удивляет замалчивание.

Об этом говорилось в комментарии заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина.

Прежде всего он заявил, что виновники, которые совершали противоправные действия, должны быть наказаны максимально жестко.

"Больше всего в этой истории удивляет, что это продолжалось так долго. И никого в целой бригаде не нашлось "с яйцами", кто предоставил бы ситуацию огласке раньше. Еще больше вопросов к депутатам, только сегодня выложившим доказательства и видео. Нашли тему для хайпа ", — добавил он.

Напомним, народный депутат Юлия Яцик ранее заявила, что материалы с доказательствами противоправной деятельности в отношении военнослужащих 211-й понтонно-мостовой бригады поступили в ВСК еще 10 сентября. Видео, аудиозаписи и свидетельства сразу передали в Государственное бюро расследований.

Отметим, что уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец 16 декабря также отреагировал на скандал в 211-й понтонно-мостовой бригаде и направил письма Генштабу ВСУ и Военной службе правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования.

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