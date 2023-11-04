"Должны быть правила": в полиции прокомментировали возможность мобилизации заключенных в Украине

Вопрос мобилизации заключенных в Украине очень непростой и спорный. Прежде всего, нужно устанавливать отдельные правила, тогда это возможно.

Об этом заявил начальник Департамента патрульной полиции, генерал Евгений "Маршал" Жуков в интервью Сергею Пейчеву.

"Развивать эту тему (мобилизации заключенных – ред.) я не хочу. Но о создании частной военной компании типа ПИК у нас в Украине – я поддерживаю эту историю", – подчеркнул начальник патрульной полиции.

У нас очень много военных профессионалов, говорит он, которых "списали". Есть люди, которые не могут найти себя в гражданском мире.

Собрать всех вместе и создавать, во-первых, рабочие места, а во-вторых, мы создаем профессионалов, которые будут мотивировать, готовить других людей. Но тоже должны быть правила", – подытожил генерал Евгений "Маршал" Жуков.

Напомним, по мнению военного эксперта Александра Мусиенко, усиление мобилизации в Украине будет иметь смысл, когда будет поставляться западное оружие.

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