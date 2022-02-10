"Должны четко зафиксировать этот кейс": МИД призвал ОБСЕ подготовить доклад о российской паспортизации на Донбассе

"Должны четко зафиксировать этот кейс": МИД призвал ОБСЕ подготовить доклад о российской паспортизации на Донбассе

Кулеба отметил, что сейчас наблюдатели не имеют доступа к оккупированным территориям Донбасса из-за "блокады" оккупантов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к ОБСЕ с запросом о подготовке тематического доклада по выдаче оккупантами российских паспортов гражданам Украины, проживающим на временно неподконтрольных правительству отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве 10 февраля.

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"Я сегодня воспользовался случаем присутствия действующего председателя ОБСЕ и руководителя СММ и обратился к ним с запросом, чтобы СММ ОБСЕ подготовила тематический доклад о паспортизации граждан Украины Россией на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, который посетил Киев.

Глава МИД подчеркнул, что это большая системная проблема, на которую следует обратить внимание не только в контексте ситуации в Украине.

"Мы должны... очень четко зафиксировать этот кейс и какие последствия он влечет за собой для государства, прибегающего к подобному шагу паспортизации, чтобы потом, на годы вперед, кто-нибудь, кто будет пытаться повторить этот российский опыт, трижды думал прежде чем предпринимать такой шаг", — заметил он.

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Кроме того, Кулеба поблагодарил действующего главу ОБСЕ Збигневу Рау за то, что он поддерживает предложения по повышению эффективности деятельности специальной мониторинговой миссии в Украине, которая является крупнейшей полевой операцией ОБСЕ.

"Поэтому я нарушил с ним несколько новых идей, предложений по укреплению работы СММ в зоне конфликта. Чрезвычайно важно, чтобы работа СММ на оккупированных территориях была как можно быстрее разблокирована. Сейчас ключевым препятствием для работы СММ является фактическая блокада ее полноценного доступа на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", — подытожил украинский министр.

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