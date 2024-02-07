Должны ли блогеры идти в ТЦК: спикер ВСУ дал четкий ответ

Спикер Сухопутных войск ВСУ капитан Илья Евлаш считает, что пребывание в войске не будет препятствовать инфлюэнсерам заниматься своей деятельностью, в частности, волонтерской.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

По его словам, популярные блогеры ничем не отличаются от всех других граждан, поэтому тоже должны идти в ТЦК и при необходимости пополнять ряды ВСУ. Мол, потенциальная мобилизация не будет мешать им организовывать сборы и донать для военных.

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“Я знаю многих людей, которым это не мешает. Есть разные люди, не буду называть, но есть люди, которые, будучи в Вооруженных силах, они продолжают инфлюэнсить, продолжают заниматься своей деятельностью, и волонтерской в том числе, и это не препятствие", — отметил Илья Евлаш.

В то же время, он отметил, что если блогеры собирают на дроны и донатят миллионы и постоянно находятся на связи с бригадами, то неважно, где они это делают.

"Главное, что ты делаешь и насколько ты отдаешься. То есть, если он в своей гражданской жизни делает очень много, и реально это оправдывается еще тем, что, например, он по тем или иным причинам, если уйдет, то не сможет, окей. Но в целом, если я блогер, я не иду в армию, потому что я блогер, я репосты делаю, это важно, конечно, это не является основанием, ты репосты можешь делать так же, будучи в Вооруженных силах, это не прямо такая причина”, — подчеркнул он.

Напомним, законопроектом №10449 об усилении мобилизации, принятом в первом чтении Верховной Радой, предусмотрено лишение права на отсрочку аспирантов-контрактников. В заявлении Сообщества аспирантов Украины такую норму назвали дискриминационной.

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