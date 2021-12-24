Должны ли ФЛП вести военный учет женщин: что рассказали в военкомате

Во время брифинга военный комиссар Киевского областного ТЦК и СП полковник Валерий Куценко ответил на вопрос: обязаны ли ФЛП вести военный учет женщин. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Валерий Куценко объяснил, что вести первичный учет военнообязанных должны организации, предприятия и учреждения (независимо от формы собственности).

А вот ФЛП вести учет военнообязанных женщин после вступления в силу приказа Министерства обороны по утверждению перечня профессий, представительницы которых обязаны стать на военный учет, не должны. Также они не будут привлечены к ответственности за этот учет. Это ложится на плечи самих лиц, работающих с ФЛП и зарегистрированных по договорам.

Напомним, что по приказу Министерства обороны (от 11 октября 2021 г.) в перечень профессий, представительницы которых должны будут стать на обязательный учет военнообязанных, в том числе входят фармацевты, медики, программисты, юристы, менеджеры, журналисты, бухгалтеры, социальные работники , рекламщики, работники гостиниц и ресторанов, музыканты и т.д.

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