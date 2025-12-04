Реклама

В состав наследства входят не только права, но и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в результате его смерти.

Таким образом, наследники могут унаследовать не только дома, квартиры, земельные участки, но и невыплаченные долги умершего, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

В частности, это могут быть непогашенные кредиты, коммунальные платежи, долги по выплате алиментов и т.п.

В таком случае законодательство Украины обязывает наследников, принявших наследство, уведомить кредитора наследодателя об открытии наследства и выплатить долги.

Согласно статье 1281 Гражданского кодекса, наследники обязаны сообщить кредитору наследодателя об открытии наследства, если им известно о его долгах, и/или если они наследуют имущество, обремененное правами третьих лиц.

Кроме того, при наличии запрета на отчуждение или обременение ипотекой жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости нотариус выдает свидетельство о праве на наследство и в течение двух рабочих дней в письменном виде уведомляет об этом кредитора.

Как проверить является ли наследодатель должником:

На сайте Судебной власти Украины проверить, является ли наследодатель участником судебного дела. Проверка осуществляется по пункту сторона по делу, где необходимо указать фамилию, имя и отчество наследодателя.

Проверить наличие исполнительных производств по наследодателю по ссылке.

Проверить есть ли наследодатель в Едином реестре должников.

