Должны ли родители сдавать деньги "на шторы" в школе: объяснила омбудсмен

Государственные и коммунальные учебные заведения не имеют права требовать от родителей обязательных благотворительных взносов. Конституция Украины гарантирует бесплатное полное общее среднее образование. Школы не могут отказать ребенку в зачислении или травить его или родителей из-за неуплаты.

Об этом рассказала образовательная омбудсмен Наталья Лещик.

Если вы все же решили помочь школе, делайте это на казначейских счетах заведения. Это единственный способ гарантировать, что средства будут официально зачислены на баланс школы и использованы для ее нужд. Школа обязана отчитываться об этих расходах, и вы имеете право ознакомиться с этими документами на сайте заведения.

Некоторые школы предлагают перечислять средства на счета благотворительных фондов или организаций. По словам омбудсменки, это не дает никаких гарантий, что деньги пойдут именно на нужды школы. Кроме того, эти организации могут использовать часть взносов на административные расходы (зарплаты, аренду) и закон это позволяет.

Что делать, если требуют деньги в школе?

Если от вас требуют обязательные взносы или травят ребенка за отказ платить, немедленно обращайтесь к:

Основателя школы (местный орган управления образованием).

Правоохранительные органы.

Образовательного омбудсмена.

Наталья Лещик подчеркивает: «Благотворительные взносы осуществляются людьми по собственному желанию и возможности. Никто не может требовать вносить такие взносы, оговаривать их размер или последствия непредоставления — это незаконно».

