Должны ли учителя ночью дежурить в укрытиях – объяснение омбудсмена по образованию

Правомерно ли привлекать работников образования к дежурству в бомбоубежищах?

Во время действия военного положения в Украине некоторые права граждан могут быть ограничены в соответствии с Конституцией и действующим законодательством. Об этом напомнил образовательный обмудсмен Сергей Горбачев, опубликовавший разъяснение о правомерности привлечения работников сферы образования, в частности, учителей школ к дежурству в бомбоубежищах.

Объяснение омбудсмена опубликовано на сайте Службы.

Горбачев подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы законные ограничения прав граждан, обусловленные условиями военного положения, происходили строго в правовом пространстве и с неукоснительным соблюдением действующего законодательства.

"Во время военного состояния разрешается применение труда женщин (кроме беременных женщин и женщин, имеющих ребенка в возрасте до одного года) с их согласия на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах (статья 9 Закона Украины) "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения")", — отметил Горбачев.

Законом предусмотрен перечень лиц, которые могут быть привлечены к гражданской защите. С каждым работником гражданской защиты заключают трудовой договор.

Лица, привлекаемые к гражданской защите, должны быть способны по состоянию здоровья выполнять работы в условиях чрезвычайных ситуаций:

мужчины от 18 до 60 лет;

женщины – от 18 до 55 лет.

Запрещается привлечение к работе в ночное время:

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (статья 176);

лиц младше восемнадцати лет (статья 192);

других категорий работников, предусмотренных законодательством.

Работа женщин в ночное время не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 175 настоящего Кодекса. Работа лиц с инвалидностью в ночное время допускается только с их согласия и при условии, что это не противоречит медицинским рекомендациям (статья 172) (статья 55 Кодекса законов о труде Украины).

К сверхурочным работам (статья 62) запрещается привлекать:

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (статья 176);

лиц младше восемнадцати лет (статья 192);

работников, учащихся в общеобразовательных школах и профессионально-технических училищах без отрыва от производства, в дни занятий (статья 220).

Законодательством могут быть предусмотрены и другие категории работников, которые запрещается привлекать к сверхурочным работам.

Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, могут привлекаться к сверхурочным работам только с их согласия (статья 177).

Напомним, многие школы обустроят укрытиями, чтобы вывести детей на очное обучение. На сайте ТСН.ua речь уже шла о том, откуда возьмут деньги.

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