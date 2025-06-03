Должны ли забронированные граждане проходить повторную ВВК до 5 июня: разъяснение Минобороны

ВЛК / © ТСН.ua

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Все военнообязанные, ранее признанные ограниченно пригодными к службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию ( ВВК ) — не позднее 5 июня 2024 года.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

В частности, это касается и граждан, имеющих официальное бронирование от мобилизации. Как пояснил Лазуткин, «бронирование не отменяет обязанности пройти повторную ВВК» , ведь человек может сменить место работы, потерять основания для отсрочки, а его состояние здоровья нуждается в актуализации.

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В то же время представитель МОУ подчеркнул, что «лица с инвалидностью повторную ВВК проходить не должны» . Они остаются непригодными к службе в соответствии с установленной группой инвалидности.

Что будет, если не пройти ВВК до 5 июня

Военнообязанные мужчины, которые до установленного срока не пройдут повторную военно-врачебную комиссию (ВВК), могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 500 гривен. Об этом говорится в статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Помимо штрафа предусмотрены и другие последствия: таких лиц могут объявить в розыск для принудительного доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Напомним, по словам народной депутатки Нины Южаниной, те граждане, которые не прошли повторную военно-врачебную комиссию ( ВВК ), рискуют автоматически стать пригодными.

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Депутат рассказала, что многие откладывают обновление статуса на последний момент, а затем вдруг оказывается, что уже есть повестка или лицо находится в розыске, и тогда подтвердить состояние здоровья уже нереально.