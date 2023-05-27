Должны нести ответственность: военный сделал жесткое заявление об уклонении от службы

В Украине уклоняющие сочиняют разные соборы, чтобы не попасть на службу в армию, но каждый украинец, понимая, какой рядом сосед, должен уметь защитить себя и свое государство, а для этого, как минимум, нужно пройти базовую подготовку.

Об этом заявил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко, сообщает Апостроф.

Он отметил, что каждый в центре комплектования обязательно должен уточнить свои данные, чтобы подготовка была более эффективной.

"Сбежавшие за границу должны обязательно нести ответственность перед государством Украина, потому что у нас есть не только права, за которые мы привыкли говорить и отстаивать. У нас есть обязанности внутри государства, которые мы должны выполнять. Уклонение от этих обязанностей должна тянуть за собой определенную ответственность. Поэтому я к этому законопроекту отношусь абсолютно нормально. Я считаю, что своевременно он может быть разработан", — отметил военнослужащий.

Также он обратил внимание на внутриперемещенных лиц-военнообязанных, которые уехали именно с тех территорий, где сейчас проходят боевые действия.

"Эти люди зарегистрировались в центральных регионах нашего государства, на западной части и большого вдохновения защищать свои дома за ними не фиксируется", – поделился наблюдениями Юрий Федоренко.

Военный считает, что необходимо создать систему законного "демократического принуждения", которая позволит привлечь этих людей к защите государства, а точнее к их собственным домам.

Напомним, ранее сообщалось, что по делу скандального военкома Одесской области Евгения Борисова появились новые подробности.

Кроме того, мы ранее информировали, что 32-летний львовянин сам приходил в военкомат , но в самый ответственный момент проспал и теперь будет нести наказание.

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