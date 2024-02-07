"Должны нести уголовную ответственность": замминистра резко высказался о принуждении работать во время обстрелов

Замминистра Тимур Ткаченко считает дикостью требовать прибыть на рабочее место, когда повсюду взрывы, а общественный транспорт не работает.

Заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко заявил, что работодатели, которые во время ракетных обстрелов заставляют выходить на работу работников, должны нести за это уголовную ответственность.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Это какая — дикость требовать прибыть на рабочее место, когда повсюду взрывы, а общественный транспорт не работает (как, например, в Киеве )", — отметил Ткаченко.

Напомним, в ночь и под утро 7 февраля Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Силы ПВО сбили 44 цели: 29 ракет и 15 ударных БПЛА. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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