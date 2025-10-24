"Должны оттянуть начало отопительного сезона": нардеп описал проблемы с газом в Украине

Отопление / © УНИАН

В Украине следует отсрочить начало отопительного сезона для сбережения дефицитных запасов газа. Проблема с голубым топливом возникла из-за уменьшения добычи в результате российских атак и из-за исчерпания денег на контракты для закупок газа. К счастью, Норвегия накануне выделила Украине 150 млн долл. для этих закупок, но полностью это проблему не решит.

Об этом народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал в эфире телеканала «Новини.Live».

Нардеп подчеркнул, что Украине необходимо сегодня экономить каждый кубометр газа.

«Если будет такая возможность, и погодные условия будут способствовать, я считаю лично, что мы должны настолько, насколько это возможно, оттянуть начало отопительного сезона и не сжигать зря сегодня такой дефицитный газ, который у нас сегодня есть», — высказался Нагорняк.

Или же, добавил он, отопительный сезон можно начать вовремя, и если потом будет потепление, можно будет уменьшить потребление газа.

Политик также объяснил, почему «Нафтогаз» завершил закачку газа. Дело в том, что у компании иссякли деньги на контракты, по которым закупался газ, хотя сами контакты еще не закончились.

В этом контексте нардеп назвал хорошим сигналом тот факт, что накануне Норвегия выделила дополнительных 150 млн долл. на закупку газа для Украины.

"Норвежцы большие молодцы. Если не ошибаюсь, в этом году от них это вторая помощь. 200 миллионов было или 250, и это 150 миллионов. Это грантовая помощь, это безвозвратные средства, которые Норвегия нам предоставляет на закупку газа. Ну и если правительство выделяет 8-4 миллиарда гривен на закупку газа, то значит ситуация достаточно непростая», — рассказал Нагорняк.

Он сообщил, что сейчас «Нафтогаз», скорее всего, из других источников от партнеров дополнительно будет закупать газ и закачивать в украинские хранилища.

«Обычно „Нафтогаз“ использует газ, который добывает „Укргазвыдобування“, и частично отбирает из газохранилищ. Когда же, соответственно, мы сегодня уменьшили не потребление, а саму газовую добычу в результате российских атак, «Нафтогаз» будет отбирать большими объемами из наших газохранилищ и постепенно будет туда дозакачивать газ за средства, которые будет, как говорится, «колядовать». Сегодня или вчера ночью «наколядовали» в бюджете Украины. Что там под Рождество, где наколядуют дальше? Это уже, как говорится, их способность и креатив, как им удастся у других партнеров», — объяснил непростую ситуацию народный избранник.

Он добавил, что «Нафтогаз», покупая газ по 500 долл. за 100 куб. м, продает его для населения со скидкой — за 200 долл. Со скидками газ продается и для теплокоммунэнерго, для газовой генерации, которая сегодня работает на газопоршневой, на газотурбинной и других видах систем.

«Нафтогаз» продает со скидкой. Поэтому я не понимаю, что мы будем делать весной 2026 года с «Нафтогазом», с их финансовой способностью рассчитываться по этим кредитам. Потому что «Нафтогаз» берет кредиты и в «Ощадбанке», и в «Укргазбанке», и в ЕБРР, и в Европейском инвестиционном банке. Они, действительно, огромное количество кредитов сегодня набрали для того, чтобы закупить газ, чтобы пройти этот отопительный сезон», — рассказал Нагорняк.

Напомним, как сообщил 21 октября руководитель «Укрэнерго» Виталий Зайченко, начало отопительного сезона во всех регионах страны ожидается в течение 10 дней.

По словам нардепа Михаила Бондаря, в Украине существует высокий риск дефицита газа в декабре-январе, поэтому «отопительный сезон под большим вопросом».