Должны отвечать все: в ДТП с Infiniti в Харькове хотят привлечь к ответственности родителей подростка и служащих

Должны отвечать все: в ДТП с Infiniti в Харькове хотят привлечь к ответственности родителей подростка и служащих

По мнению адвокатов, отвечать за содеянное должны родители подростка и служащие.

В Харькове группа адвокатов решила бесплатно представлять интересы потерпевших в ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина. Защитники считают, что за случившееся должен отвечать не только 16-летний подросток.

Об этом в соцсети сообщил харьковский защитник Игорь Черняк.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наказать виновника, но не только. Виноват здесь точно не один. Есть родители, которые виновны не меньше. В нравственном плане – без сомнений. Наша цель – попытаться доказать их вину в правовом плане. Таких прецедентов еще не было. Но мы будем работать, чтобы такой прецедент возник. И есть уполномоченные лица, которые должны были следить за Николаем, а не только галочки ставить. Им тоже никогда ни за что ничего не было. Но всему есть предел. Точнее – теперь будет предел. И мы будем делать для этого все возможное", – написал Черняк.

Он отметил, что представители адвокатской группы уже начали работать с родственниками погибшего в ДТП 58-летнего водителя, а также планируют оказать помощь пострадавшим пассажирам Infiniti и владелице припаркованного на обочине авто, которое тоже получило повреждения.



"Нам нужно справедливое наказание для всех виновных. Виновного в ДТП. Виновных в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В небрежном отношении к должностным обязанностям. Нам – это не только семьи погибшего, адвокатам и другим, кто оказался неравнодушен к этой истории. Нам – это всем харьковчанам", – резюмировал Черняк.

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