"Должны подчиняться России": украинский подросток рассказал, что россияне делали с детьми в лагере Крыма

Захватчики внушали детям в головы, что они родились в России,что их выгнали из Украины, а все украинцы – террористы.

Украинский подросток 16-летний Виталий вернулся из детского лагеря в оккупированном Крыму, куда его вывезли россияне на перевоспитание, и поделился воспоминаниями о жестоком отношении оккупантов.

Об этом парень рассказал "Суспільному".

Виталий увиделся с мамой в конце марта – впервые за полгода. Осенью он из родной Херсонщины попал в лагерь в оккупированной Евпатории. В школе предложили двухнедельное оздоровление вместо учебы, которую оккупационные власти на тот момент так и не начали.

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"Нам говорили: за политику давайте вообще забудем эту тему, вообще не будем говорить. К нам там приезжал главный из этих лагерей Крыма. Он начал говорить, что "вы в России находитесь, Россия – навсегда, Украина – скоро Россия будет. Вы должны подчиняться России", – рассказал Виталий.

Он пожаловался на плохие условия в лагере и рассказал, что дети плакали.

После двух недель отдыха парня перевели в другой лагерь – с наказаниями в подвале и запретом разговаривать на украинском.

"Нас заводят в клуб. Стоит этот главный по безопасности, Астахов. Он начинает нам рассказывать: "За Украину чтобы я вообще здесь не слышал, что вы из Украины. Надо говорить, что вы за Россию. Вы в России родились. Украинцы – террористы, они убивают людей. Вас выгнали из Украины. Если бы они хотели, они бы и сюда приехали". Забрал у меня телефон, проверил переписку с братом. Брат мне пишет: "Наконец-то Берислав освободили, мы так рады. Надеемся, ты тоже приедешь скоро". А они типа говорят: "Ты что, больной?" И там на меня – матами. Говорят: "Ты что, хочешь посидеть в подвале?" А в подвалах у них написано "Слава России", русские флаги повсюду висят, лавочка стоит. Он говорит: "Если ты хочешь здесь посидеть, тогда сиди", – рассказал Виталий.

Заметим, Валерий Астахов – бывший "беркутовец". По данным издания Insider, он применял насилие и запугивал украинских детей, содержавшихся в лагерях оккупированного Крыма.

Когда прошло две недели пребывания в лагере, в тамошней администрации начали придумывать все время новые причины, почему украинских детей не возвращают их родителям. В конце концов, директор лагеря перестала вообще выходить на связь и исчезла с документами Виталия. Завершилось все тем, что парня смогла забрать его старшая сестра.

Напомним, уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщила, что депортированные Россией дети по возвращении в Украину рассказали о фактах избиения и иного наказания за отказ исполнять российский гимн и упоминания о том, что они украинцы.

По данным Министерства реинтеграции по состоянию на 28 марта, российские оккупанты депортировали из Украины более 19,5 тыс. детей.

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