"Должны поставить крест на украинской государственности": Подоляк о будущем Украины в случае проигрыша в войне

Потому для Украины важно победить в этой войне.

Об этом в интервью BBC рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если мы проигрываем, то мы должны поставить крест на украинской государственности. Это ключевое, люди должны это понять. Это не будет вопрос, что мы частично потеряли территорию, а дальше все будет так, как было. Нет. Все должны тогда себе сказать, что мы готовы забыть об Украине как государстве. Мы (должны будем) согласиться на жизнь в каком-то лагере или в эмиграции. Каждый из нас должен сказать, какую цену он готов заплатить за то, будет существовать Украина или нет. Это очень просто и очень сложно одновременно", — сказал Подоляк.

Он добавил, что Россия не страна, которая согласится на частичную оккупацию.

"Против нас воюет Российская Федерация, которая согласится только на один вариант — уничтожение Украины. Так давайте об этом говорить, и каждый пусть сам скажет, готов ли он, чтобы уничтожили Украину. Я вернусь к тому, с чего я начинал: зная Украину и зная это общество, здесь будет достаточно людей, которые будут до конца защищать право Украины на существование как великого государства", – резюмировал советник главы Офиса президента.

Напомним, что Подоляк рассказал, остались ли каналы связи между Киевом и Москвой.

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