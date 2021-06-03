Должны предоставить один из четырех документов: в МИД официально опубликовали условия въезда украинцев в Турцию

Документ должен быть на английском языке.

С сегодняшнего дня, 4 июня, начинают действовать новые правила въезда иностранцев в Турцию. Учитывая это, Министерство иностранных дел Украины разъяснило условия въезда для украинских туристов в страну.

Также читайте Без россиян: с сегодняшнего дня Москва продлит запрет на полеты в Турцию

Так, согласно новым правилам, при пересечении границы граждане Украины должны предъявить один из четырех документов:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда;

документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда;

документ, удостоверяющий, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Отмечается, что турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов. Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке.

Транзитные пассажиры, дети до 6 лет и члены экипажей освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, в течение 72 часов до пересечения турецкой границы иностранцы, в том числе и украинцы, должны заполнить электронную форму Министерства здравоохранения Турции (register.health.gov.tr) и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы — в электронном или бумажном виде.

Также необходимо иметь медицинский страховой полис на период пребывания на территории Турции.

Напомним, 27 апреля Украина и Турция подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли. С 15 мая граждане Украины могли путешествовать в Турцию без справок о негативном ПЦР-тесте.

Какие ограничения вводит для украинских туристов Турция — прямое включение

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку