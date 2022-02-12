"Должны рассчитывать на себя": Зеленский прокомментировал информацию о вторжении России (видео)

Президент считает, что "сюрпризы" можно ожидать в любой момент.
Президент Владимир Зеленский в ходе общения со СМИ после пересмотра тактико-специальных учений (Каланчак, Херсонская область) сказал, что Украина должна быть готова к любому развитию ситуации и "на любой границе".
Комментарий президента выложили на странице Офиса президента.
"В информпространстве слишком много информации о вторжении РФ в Украину, мы никого не боимся, без паники, все под контролем", — сказал Владимир Зеленский.
Президент добавил, что "сюрпризы" можно ожидать в любой момент.
"Мы понимаем, что такие вещи делаются без предупреждения. Главное, чтобы мы были к этому готовы. Готовы к любому развитию событий, любому шагу, с любой стороны и любой границе. Мы должны как государство рассчитывать прежде всего на себя, на своих военных и на своих граждан", — сказал президент.
Глава государства назвал дипломатию единственным путем деэскалации, а также отметил, что сообщения из США о возможном вторжении РФ в Украину принимаются во внимание.
Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины принимаются все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают граждан сохранять спокойствие и консолидироваться внутри страны.
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