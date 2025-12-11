"Должны сцепить зубы": эксперт объяснила, какой период станет более сложным для энергосистемы

Отключение света / © Associated Press

Украинская энергосистема входит в период максимальной уязвимости. Массированные ракетные удары существенно исчерпали запасы критического оборудования для ремонта сетей, а ближайшие недели не обещают облегчения.

Об этом сообщила член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая в эфире КИЕВ24.

Войцицкая отмечает, что графики отключений меняются по несколько раз в сутки из-за постоянных аварий в электросетях. В Украине возникают и аварийные отключения, в том числе и в Киеве. Переход от полных аварийных отключений к плановым графикам она называет позитивом, ведь это позволило хотя бы частично вернуть предсказуемость для людей.

Впрочем, ситуация остается неустойчивой. Середина декабря, по прогнозам эксперта, станет самым сложным периодом:

«С ударами, которые мы сейчас имеем, наша энергосистема находится в максимально таком состоянии уязвимости. Середина декабря будет для нас самым большим вызовом. И погодные условия, особенно низкие такие температуры, они будут дополнительным фактором стресса».

Она подчеркивает: если удары по инфраструктуре передачи электроэнергии продолжатся, украинцам придется «сжать зубы» и готовиться к еще более сложным условиям работы энергосетей. Однако даже без атак на следующей неделе придется снова проходить через аварийные отключения. Эксперт добавила, что сейчас оборудования для ремонта осталось значительно меньше.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» отметили, что в большинстве регионов Украины до конца недели введены три очереди потребителей, по которым будут происходить плановые отключения электроэнергии.