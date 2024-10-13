"Должны уклоняться от столкновений с российскими войсками": Гетман — о Курской операции

Украинским военным в Курской области нужно маневрировать и избегать лобовых столкновений.

Такое мнение он высказал майор запаса Национальной гвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Эспрессо".

По его словам, на Курщине кратно преимущество российских войск, но держать там какие-то рубежи и "бороться смело" — такой задачи нет.

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“Мы должны маневрировать, мы должны уклоняться от лобовых ударов и столкновений с российскими войсками. Как говорили кадыровцы: "Мы хотели дать им отпор, но они нас обошли", то есть мы должны маневрировать и вести там боевые действия, что-то похожее на партизанские действия для того, чтобы держать в напряжении российские войска и заставлять держать там большое количество собственных войск на отличие от небольшого количества наших. Поэтому все те позиции, где они продвинулись, где они не продвинулись, мы все равно будем маневрировать. Всю Курщину можно нарисовать серой зоной, если ссылаться на карту Deep State", — сказал он.

Алексей Гетьман считает, что Курская операция уже имела положительный результат для Украины.

"Мы многого достигли этой операцией: политическое, информационное влияние и так далее, многое положительное уже есть. Но сейчас избегать боевых столкновений, а если надо — отойти вообще с территории РФ, то можно и отойти, ничего страшного нет", — считает Гетман.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина допустила стратегическую ошибку в Курской операции.

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