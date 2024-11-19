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Должны закончить эту войну так, чтобы Путин в Украину не вернулся – Зеленский

Должны закончить эту войну так, чтобы Путин в Украину не вернулся – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Украинские бойцы дали и продолжают давать достойный отпор врагу.

Украина должна закончить эту войну так, чтобы Путин на нашу территорию не вернулся. Это наша обязанность.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления в ВРУ.

"1000 дней этой войны. 1000 дней как украинцы дали Путину по зубам. Мы должны закончить эту войну, завершить ее справедливо, но так, чтобы даже беззубым Путин в Украину не вернулся. Мы должны это обеспечить — это наша обязанность", — подчеркнул президент в Раде.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский представил План внутренней устойчивости Украины. Он предусматривает 10 пунктов.

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