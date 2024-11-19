Должны закончить эту войну так, чтобы Путин в Украину не вернулся – Зеленский

Украина должна закончить эту войну так, чтобы Путин на нашу территорию не вернулся. Это наша обязанность.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления в ВРУ.

"1000 дней этой войны. 1000 дней как украинцы дали Путину по зубам. Мы должны закончить эту войну, завершить ее справедливо, но так, чтобы даже беззубым Путин в Украину не вернулся. Мы должны это обеспечить — это наша обязанность", — подчеркнул президент в Раде.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский представил План внутренней устойчивости Украины. Он предусматривает 10 пунктов.

Читайте также: