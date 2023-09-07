Должны заплатить за войну: США впервые передадут Украине активы российских олигархов

Соединенные Штаты в ближайшее время передадут Украине активы, конфискованные у российских олигархов.

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Об этом во время пресс-конференции заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что деньги пойдут в поддержку украинских ветеранов войны.

"Помимо потребностей безопасности Украины, мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских ветеранов", — заявил Госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что за развязанную российским диктатором Путин агрессивную войну против Украины должны заплатить те, кто поддерживал диктатора во время его президентства.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине более миллиарда долларов помощи.

Кроме того, мы ранее информировали, что Блинкен во время визита в Киев оценил прогресс контрнаступления ВСУ.

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