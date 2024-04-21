Должны защищать, а не стоять на базах: Зеленский призвал партнеров срочно предоставить Patriot

Зеленский уверен, что "демократический мир имеет все силы, чтобы преодолеть РФ".
Владимир Зеленский обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине системы ПВО Patriot и современные истребители, "чтобы эффективно противодействовать террору вместе".
Об этом президент Украины написал на странице, опубликовав кадры по последним атакам россиян.
"Петриоты" являются системами ПВО только когда действуют – защищают жизнь, а не стоят без движения где-нибудь на базах хранения. Современные истребители нужны именно там, где современность проходит испытание и где решается, будут ли дети и внуки нынешних поколений жить в мире и безопасности", — подчеркнул лидер Украины.
Зеленский уверен, что "демократический мир имеет все силы, чтобы преодолеть российский террор. Следует не бояться собственной силы и действительно помогать защищать жизнь".
"Петриоты" нужны сейчас в руках украинцев. Современные истребители требуются в украинском небе. Российские ракеты и иранские "шахеды" должны проиграть, чтобы никогда и нигде развалины не выиграли в жизнь. Эффективно противодействовать террору можно только вместе, совместными шагами. И я благодарю каждую страну, каждого лидера, которые уже это понимают. Благодарю всех, кто проявляет лидерство в помощи Украине!", — говорится в сообщении президента.
Напомним, аналитики Bild пишут, что в Украине под Временным Яром могло больше не остаться систем ПВО.
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