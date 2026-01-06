ТСН в социальных сетях

Украина
619
2 мин

Дом, авто и деньги: у экс-начальника Запорожского ТЦК конфискуют имущество

Активы экс-начальника ТЦК и его жены на более 3,8 млн грн не имеют обоснованного происхождения.

Ирина Лабьяк
ВАКС постановил взыскать в доход государства активы экс-главы Запорожского областного ТЦК и СП

© НАПК

Высший антикоррупционный суд постановил взыскать в доход государства активы бывшего главы Запорожского областного ТЦК и СП Геннадия Яременко. Анализ доходов семьи подтвердил невозможность приобретения недвижимости и авто за законные средства.

Об этом сообщили Государственное бюро расследований, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Нацагенство по вопросам предотвращения коррупции.

Заметим, что ни в одном из этих ведомств не назвали имени экс-начальника Запорожского ОТЦК, однако по данным издания «Украинская правда», речь идет именно о Яременко.

ВАКС пришел к выводу, что активы на более 3,8 млн грн, которыми владел бывший руководитель Запорожского областного ТЦК вместе с женой, не имеют обоснованного происхождения.

Речь идет о:

  • жилом доме и земельном участке общей стоимостью более 1,8 млн грн и 253 тыс. грн соответственно;

  • двух транспортных средствах, оформленных на жену экс-чиновника;

  • 20 тыс. долл. США, приобретенных супругами.

Суд принял решение конфисковать в пользу государства дом вместе с земельным участком, а также взыскать денежный эквивалент одного из автомобилей в размере 786 тыс. грн.

Во время проверки финансового состояния чиновника и членов его семьи установлено, что имеющихся законных доходов было недостаточно для приобретения этого имущества. Кроме того, выяснилось, что активы покупались за наличные средства, тогда как подтвержденные доходы семья в основном тратила безналично.

Принятое решение может быть обжаловано в течение 30 дней с момента составления полного текста судебного документа.

К слову, 29 декабря СБУ и Нацполиция провели обыски у руководства и работников Закарпатского областного ТЦК. Следственные действия состоялись в рамках уголовного производства по статье о незаконном лишении свободы граждан. Правоохранители собирают доказательную базу, а детали расследования и официальные результаты обысков пообещали обнародовать позже.

619
