Дом, авто и деньги: у экс-начальника Запорожского ТЦК конфискуют имущество
Активы экс-начальника ТЦК и его жены на более 3,8 млн грн не имеют обоснованного происхождения.
Высший антикоррупционный суд постановил взыскать в доход государства активы бывшего главы Запорожского областного ТЦК и СП Геннадия Яременко. Анализ доходов семьи подтвердил невозможность приобретения недвижимости и авто за законные средства.
Об этом сообщили Государственное бюро расследований, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Нацагенство по вопросам предотвращения коррупции.
Заметим, что ни в одном из этих ведомств не назвали имени экс-начальника Запорожского ОТЦК, однако по данным издания «Украинская правда», речь идет именно о Яременко.
ВАКС пришел к выводу, что активы на более 3,8 млн грн, которыми владел бывший руководитель Запорожского областного ТЦК вместе с женой, не имеют обоснованного происхождения.
Речь идет о:
жилом доме и земельном участке общей стоимостью более 1,8 млн грн и 253 тыс. грн соответственно;
двух транспортных средствах, оформленных на жену экс-чиновника;
20 тыс. долл. США, приобретенных супругами.
Суд принял решение конфисковать в пользу государства дом вместе с земельным участком, а также взыскать денежный эквивалент одного из автомобилей в размере 786 тыс. грн.
Во время проверки финансового состояния чиновника и членов его семьи установлено, что имеющихся законных доходов было недостаточно для приобретения этого имущества. Кроме того, выяснилось, что активы покупались за наличные средства, тогда как подтвержденные доходы семья в основном тратила безналично.
Принятое решение может быть обжаловано в течение 30 дней с момента составления полного текста судебного документа.
К слову, 29 декабря СБУ и Нацполиция провели обыски у руководства и работников Закарпатского областного ТЦК. Следственные действия состоялись в рамках уголовного производства по статье о незаконном лишении свободы граждан. Правоохранители собирают доказательную базу, а детали расследования и официальные результаты обысков пообещали обнародовать позже.