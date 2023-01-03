Дом будет сиять чистотой: четыре лучших совета из социальных сетей, о которых мы узнали в 2022 году

В социальных сетях можно найти немало советов по уборке. И в 2022 году здесь появилось четыре лайфхака, которые стоит взять с собой в новый год. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Очистка фритюрницы с помощью соды, мыла и уксуса

Последние годы фритюрницы стали достаточно популярны среди украинцев. Однако их всегда достаточно тяжело очищать от жира, который появляется на стенках техники уже после первого использования. Решение есть и оно достаточно простое. Вот, что предлагает Манди Сарро:

Добавить две столовые ложки пищевой соды, немного любимого моющего средства и горячей воды в корзину для фритюрницы. Вода должна закрыть его наполовину. Оставить на 1 минуту. Тогда добавить еще одну столовую ложку уксуса, чтобы появились пузырьки. И долить горячую воду до краев. Оставить на 10-15 минут. По истечении времени тщательно промыть корзину фритюрницы проточной водой.

Серебряная посуда засияет, если в посудомоечную машину положить шарик из фольги

Пользователь TikTok @carolina.mccauley поделилась своим способом очистки серебряной посуды в посудомоечной машине, после которой ваши ножи, вилки и ложки засияют.

Что нужно сделать:

Положить в отделение для столовых принадлежностей шарик из алюминиевой фольги. Загрузить посудомоечную машину, добавить любимое моющее средство и включить. После окончания мытья вся посуда из серебра будет выглядеть более сияющей.

Почему этот лайфхак работает? Взаимодействие моющего средства с алюминиевой фольгой создает процесс окисления, похожий на пищевую соду.

Прокладки на ножки стола и эфирные масла помогут избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра.

На TikTok канале @thehouseforhosting показали совет, как избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра. Вам нужно взять всего два предмета: специальные прокладки на ножки стола или стульчиков против царапания полов и любое эфирное масло.

Просто капните несколько капель эфирного масла (только нужно выбрать запах, который вам нравится) на прокладку для ножки стола, а затем приклеить последнюю к внутренней части ведра.

Согласно видео, приятный запах будет держаться около месяца.

Спрей для борьбы с пылью

Еще одно видео на TikTok стало вирусным в прошлом году. На нем пользователь @whitneykailyn рассказывает, как создать самодельный спрей, который поможет очистить любую поверхность в доме от пыли. Для него вам нужны всего четыре ингредиента:

белый уксус;

эфирное масло (лимон);

оливковое масло;

вода.

Рецепт довольно прост:

Смешайте в чашке воды четверть чашки белого уксуса, две столовые ложки оливкового масла, 10 капель эфирного масла. Влить в бутылку с пульверизатором. Тогда брызнуть несколько капель спрея на поверхность, очистить ее с помощью ткани из микрофибры.

Такой спрей для пыли не только значительно уменьшает время, необходимое для уборки дома, но и оставляет на поверхности мебели приятный блеск.