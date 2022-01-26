Дом был в дыму, а ребенок плакал: в Херсонской области у матери забрали 5-месячную девочку (фото)

Мать была нетрезвой, когда приехали копы.
В Таврийске правоохранители изъяли из семьи пятимесячного ребенка. В настоящее время он находится в больнице. Решается вопрос о дальнейшем проживании в семье.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Мать ребенка позвонила в полицию и сказала, что его бьет муж.
В квартире женщины полицейские увидели беспорядок и антисанитарию. На кухне плакал ребенок в коляске, а рядом с ней на плите горела сковорода с маслом, дом был в дыму. В другой комнате находилась мать девочки в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские вызвали скорую, ребенка доставили в больницу для медицинского осмотра и оказания помощи.
Также инспекторы установили, что у женщины еще двое сыновей 7 и 3 лет. Они проживают у бабушки. О ситуации правоохранители сообщили в службу по делам детей.
За неисполнение родительских обязанностей на мать и отца пятимесячного ребенка составили админпротокол. Их могут оштрафовать от 850 до 1700 грн.
Информация о том, что муж избивает женщину, не подтвердилась. Так что женщина еще и будет отвечать за заведомо ложный вызов спецслужб.
Ранее стало известно, что в Херсонской области у горе-матери забрали всех детей. В доме была полная антисанитария.