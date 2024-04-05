Дом и авто прислужницы оккупантов в Херсонской области попали под удары дронов: фото

Источники на оккупированной территории сообщают, что коллаборантку госпитализировали.

В пятницу, 5 апреля, неизвестные дроны атаковали дом и автомобиль Ольги Барановской — главы оккупационной администрации поселка Большая Лепетиха Каховского района на левобережье Херсонской области.

Об этом сообщили в Центре журналистских расследований со ссылкой на местные пророссийские телеграммы-каналы.

Сообщается о серии взрывов — один из дронов повредил автомобиль Барановской, другие взорвались возле здания оккупационной администрации в центре Большой Лепетихи, а также во дворе частного дома гауляйтерки в центре села Малая Лепетиха.

Автомобиль Ольги Барановской после удара дроном 5 апреля / Фото: Центр журналистских расследований

По словам источников ЦЖР, Барановскую госпитализировали, точных сведений о ее состоянии нет.

Пророссийские паблики сообщают о пяти пострадавших, среди которых почтальон, которая шла с российскими деньгами в оккупационную администрацию, чтобы, вероятно, выдавать “зарплату”. Разбросанные деньги россияне изъяли.

В ЦЖР сообщили, что оккупанты назначили Ольгу Барановскую гауляйтеркой Великолепетиской поселковой громады в октябре 2023 года. Раньше она была законной старостой села Малая Лепетиха, а также работала заведующей отделением территориального центра социальной помощи.

Напомним, ранее во временно оккупированном Бердянске была ликвидирована коллаборантка Светлана Самойленко, которая организовывала псевдовыборы Путина на оккупированных территориях Запорожской области.

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