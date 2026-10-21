Дом из плёнок НАБУ и электростанция за миллион: что задекларировал экс-генпрокурор Кравченко

Руслан Кравченко

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Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко, покинувший Украину после коррупционного скандала, подал декларацию об имущественном положении после увольнения, в которой указал пользование арендованным домом в Козине стоимостью 22,8 млн грн, земельным участком стоимостью 3,1 млн грн и газовой электростанцией стоимостью 1,1 млн грн.

Об этом сообщает Центр по противодействию коррупции (ЦПК).

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По данным антикоррупционной организации, Кравченко впервые задекларировал арендованный дом площадью почти 300 кв. м, который фигурирует в документах НАБУ. Его стоимость, согласно декларации бывшего генпрокурора, составляет 22,8 млн грн, а стоимость земельного участка под ним — еще 3,1 млн грн.

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В ЦПК напомнили, что ранее журналисты Bihus.Info сообщали: дом оформлен на 73-летнюю женщину, которая незадолго до этого зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя.

Кроме того, по информации организации, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что доверенное лицо Кравченко по имени Кропива координировала ремонтные работы в этом доме. В частности, в разговорах речь шла об установке сигнализации, камер видеонаблюдения и камина, а также о приобретении и замене бытовой техники и решении проблем с льдогенератором.

В новой декларации Кравченко также указал право пользования газовой электростанцией стоимостью 1,1 млн грн. Как отмечает ЦПК, оборудование принадлежит агрофирме «Свитанок», где официально работает супруга бывшего генпрокурора.

Владельцами агрофирмы является семья Засух, которую ЦПК называет одной из самых влиятельных в Киевской области. В организации также обратили внимание на то, что директором предприятия является Олег Цаплиенко — депутат Киевского областного совета, избранный от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

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В Центре по противодействию коррупции подчеркнули, что обнародованные сведения об имуществе и связях в окружении семьи Кравченко поднимают вопрос о добросовестности должностных лиц. В организации также выступили за проведение открытого конкурса на должность генерального прокурора, отметив, что при назначении руководителя прокуратуры ключевым критерием должна быть добросовестность, а не лояльность президенту.

Напомним, бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко полностью прекратил работу в органах прокуратуры. Он по собственному желанию написал заявление об увольнении после того, как не вернулся в Украину из официальной поездки и не приступил к исполнению служебных обязанностей.

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