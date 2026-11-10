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- Украина
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Дом на колесах по цене подержанного авто: в Луцке продают трейлер с кухней и туалетом
В Луцке выставили на продажу 1,5-тонный дом на колесах 1997 года выпуска с несколькими спальными зонами, кухней и отоплением за 6800 долларов, что вызвало волну дискуссий о реальной стоимости подобных трейлеров.
В Луцке выставили на продажу дом на колесах в 1997 году. Вес такого «дома» составляет 1 500 килограммов. В вагончике есть все необходимое: несколько спальных мест, обеденная зона, туалет и кухня с холодильником.
Детальнее о доме на колесах пишет «Фокус».
Как выглядит дом на колесах
На обнародованном видео можно увидеть, что внутри есть обеденная зона со опускающимся столом: подушки смещаются и делается большое спальное место. Кроме этого, в доме много тумбочек для хранения вещей, есть подсветка, а также кухня с холодильником, микроволновкой и раковиной с умывальником.
Также внутри находится газовая плитка с тремя конфорками, вытяжка, а на окнах установлены москитные сетки и жалюзи.
«Все целое, все работает», — отметила автор ролика.
Кроме того, дом на колесах имеет отопление, отдельный туалет, в котором есть люк с вытяжкой. Во второй комнате с дверью стоит двуспальная кровать.
«Еще есть дополнительная кровать и место со столом, в котором подушки также смещаются и делается зона для отдыха», — рассказала женщина.
Вес дома на колесах — 1 500 килограммов. Его выпустили в 1997 году. Пока его продают за 6 800 долларов.
Как отреагировали пользователи соцсетей
Цена дома на колесах вызвала бурную дискуссию в комментариях. Мнения пользователей разделились.
«В Луцке продают дом на колесах в 1997 году. Парадокс — в Европе это лом, а у нас стоимость 6 800 долларов. Где логика?
«Купили там за копейки и пригнали в Украину, чтобы слишком дорого продать».
«Вы что гоните? Это классный дом! Все новое, в идеальном состоянии, очень много спальных мест, все необходимое. Посмотрите, что на ОЛХ продают. Это абсолютно нормальная цена».
«Поверьте, в Европе это не металлолом. В Германии это даже модно и цены гораздо выше. Так что 6 800 долларов за такое — это еще и дешево».
«Нормальное состояние, жить можно, чисто и все есть. Классно ездить в отпуска с таким»;
«Моя коллега купила новый прицеп на колесах за 20 тысяч евро. Так что это за такую цену и состояние очень удачное решение».
«Это не металлолом для Европы, а довольно приличный трейлер».
«Только плесень уберите хлорочкой, спасибо».
Напомним, семья переселенцев показала, какой дом приобрела в Одесской области за 1700 долларов. Потеряв собственный дом из-за войны, семья из Херсона смогла приобрести новый дом на севере Одесской области. Прежде чем найти это доступное жилье в селе Пасад, украинцы преодолели долгий путь поисков по всей стране и пережили тяжелый год скитаний.