Дом на колесах по цене подержанного авто: в Луцке продают трейлер с кухней и туалетом

Дом на колесах / © скриншот с видео

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В Луцке выставили на продажу дом на колесах в 1997 году. Вес такого «дома» составляет 1 500 килограммов. В вагончике есть все необходимое: несколько спальных мест, обеденная зона, туалет и кухня с холодильником.

Детальнее о доме на колесах пишет «Фокус».

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Как выглядит дом на колесах

На обнародованном видео можно увидеть, что внутри есть обеденная зона со опускающимся столом: подушки смещаются и делается большое спальное место. Кроме этого, в доме много тумбочек для хранения вещей, есть подсветка, а также кухня с холодильником, микроволновкой и раковиной с умывальником.

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Также внутри находится газовая плитка с тремя конфорками, вытяжка, а на окнах установлены москитные сетки и жалюзи.

«Все целое, все работает», — отметила автор ролика.

Кроме того, дом на колесах имеет отопление, отдельный туалет, в котором есть люк с вытяжкой. Во второй комнате с дверью стоит двуспальная кровать.

«Еще есть дополнительная кровать и место со столом, в котором подушки также смещаются и делается зона для отдыха», — рассказала женщина.

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Вес дома на колесах — 1 500 килограммов. Его выпустили в 1997 году. Пока его продают за 6 800 долларов.

Как отреагировали пользователи соцсетей

Цена дома на колесах вызвала бурную дискуссию в комментариях. Мнения пользователей разделились.

«В Луцке продают дом на колесах в 1997 году. Парадокс — в Европе это лом, а у нас стоимость 6 800 долларов. Где логика?

«Купили там за копейки и пригнали в Украину, чтобы слишком дорого продать».

«Вы что гоните? Это классный дом! Все новое, в идеальном состоянии, очень много спальных мест, все необходимое. Посмотрите, что на ОЛХ продают. Это абсолютно нормальная цена».

«Поверьте, в Европе это не металлолом. В Германии это даже модно и цены гораздо выше. Так что 6 800 долларов за такое — это еще и дешево».

«Нормальное состояние, жить можно, чисто и все есть. Классно ездить в отпуска с таким»;

«Моя коллега купила новый прицеп на колесах за 20 тысяч евро. Так что это за такую цену и состояние очень удачное решение».

«Это не металлолом для Европы, а довольно приличный трейлер».

«Только плесень уберите хлорочкой, спасибо».

Напомним, семья переселенцев показала, какой дом приобрела в Одесской области за 1700 долларов. Потеряв собственный дом из-за войны, семья из Херсона смогла приобрести новый дом на севере Одесской области. Прежде чем найти это доступное жилье в селе Пасад, украинцы преодолели долгий путь поисков по всей стране и пережили тяжелый год скитаний.

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