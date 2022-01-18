Дом полностью сгорел: подробности гибели женщины и троих маленьких детей в Черниговской области (фото)

Когда на место происшествия прибыли спасатели, крыша и комнаты внутри дома были полностью охвачены пламенем.
В с. Браница Нежинского района Черниговской области во вторник, 18 января, во время пожара погибли женщина и трое детей. Дом, в котором произошла трагедия, полностью сгорел.
Об этом сообщили в Нацполиции Черниговской области.
Пожар произошел в жилом доме в 16:44. Огонь полностью уничтожил помещение. Во время тушения пожара там нашли тела 48-летней женщины и троих детей.
На месте происшествия работали следователи и эксперт-криминалист. Причины пожара устанавливаются.
В ГСЧС в Черниговской области добавили, что в пожаре погибла жена владельца помещения, 4-летние мальчик и девочка и 3-летний мальчик. Когда на место происшествия прибыли спасатели, крыша и комнаты внутри дома были полностью охвачены пламенем.
"Огнем уничтожена кровля и перекрытие дома по всей площади. В настоящее время ущерб, причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются", — говорится в сообщении.
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