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Дом, премиум-авто и наличные в валюте: СБУ разоблачила чиновника Минобороны на обогащении более 12 млн грн
Военная контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией разоблачила руководителя Северного управления заказчика работ Минобороны, который в течение 2022–2026 годов незаконно приобрел активы на 12,6 миллиона гривен.
Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила руководителя Северного управления заказчика работ Министерства обороны на незаконном обогащении на сумму 12,6 миллиона гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По материалам следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ чиновник получил активы, значительно превышающие его официальные доходы. Речь идет об имуществе, оформленном на самого фигуранта и членов его семьи в течение 2022-2026 годов и не отражено в декларациях:
частный дом и земельный участок;
новый автомобиль премиального класса;
наличные в долларах США и евро на общую сумму более 6,8 миллиона гривен.
Учреждение, возглавляемое подозреваемым, выступает заказчиком строительных, восстановительных и инженерно-технических работ для нужд Сил обороны. Правоохранители проверяют версию о том, что чиновник мог использовать свои служебные полномочия для получения этого состояния, а также устанавливают точное происхождение активов.
Чиновника уже отстранили от исполнения обязанностей. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. В суд направили ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Офиса Генерального прокурора.
Ранее мы писали о том, что в суд направили дело о хищении государственных средств при закупке Минобороны продуктов питания для ВСУ в условиях полномасштабного вторжения России.