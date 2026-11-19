Чиновник Минобороны, подозреваемый в незаконном обогащении / © СБУ

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Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила руководителя Северного управления заказчика работ Министерства обороны на незаконном обогащении на сумму 12,6 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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По материалам следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ чиновник получил активы, значительно превышающие его официальные доходы. Речь идет об имуществе, оформленном на самого фигуранта и членов его семьи в течение 2022-2026 годов и не отражено в декларациях:

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частный дом и земельный участок;

новый автомобиль премиального класса;

наличные в долларах США и евро на общую сумму более 6,8 миллиона гривен.

Учреждение, возглавляемое подозреваемым, выступает заказчиком строительных, восстановительных и инженерно-технических работ для нужд Сил обороны. Правоохранители проверяют версию о том, что чиновник мог использовать свои служебные полномочия для получения этого состояния, а также устанавливают точное происхождение активов.

Чиновника уже отстранили от исполнения обязанностей. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. В суд направили ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Офиса Генерального прокурора.

Ранее мы писали о том, что в суд направили дело о хищении государственных средств при закупке Минобороны продуктов питания для ВСУ в условиях полномасштабного вторжения России.

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