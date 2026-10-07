Дом разрушен, во дворе — 8-метровая воронка: женщина рассказала об ударе РФ по Прилукам

Российская ракетная атака

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Российская ракета разрушила дом семьи в Прилуках Черниговской области, оставив во дворе воронку диаметром около 7–8 метров. Хозяева чудом успели укрыться в убежище за несколько минут до удара.

Об этом сообщает издание «Новости.LIVE».

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Жительница Прилук Елена рассказала журналистам, что перед атакой её муж ушёл на рынок, а она вместе с дочерью и зятем успела добраться до бомбоубежища. По её словам, взрыв прогремел практически сразу после того, как они укрылись.

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«За пять минут успели добежать до бомбоубежища. Мужа отправила на рынок за десять минут до этого. А мы за пять минут… Получилось так, что не суждено было умереть», — рассказала женщина.

После российского удара от дома и хозяйственных построек семьи остались фактически руины. На месте попадания образовалась огромная воронка диаметром 7–8 метров, вокруг которой видны обломки разрушенных зданий. Во дворе также остались фрагменты ракеты.

Елена рассказала, что семья строила свой дом всю жизнь, а теперь всё потеряла. Показывая последствия удара, женщина не сдерживала слёз.

«Нам рассказывали, что она [ракета] полетела в ту сторону, развернулась, облетела и упала сюда. Дети успели убежать. Там лежит боеголовка от неё», — сказала жительница Прилук.

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Напомним, в среду, 7 октября, российская террористическая армия атаковала город Прилуки в Черниговской области крылатыми ракетами. По состоянию на 14:00 число погибших возросло до 14 человек, среди них — четверо детей. Продолжаются работы по поиску людей под завалами многоэтажного дома.

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