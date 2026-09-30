Дом с мебелью, огородом и колодцем продают за $3500: какой он выглядит (видео)

Дом за 3500 долларов в Винницкой области

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На украинском рынке недвижимости появилось необычное объявление — в селе продают уютный и полностью обустроенный дом всего за 3500 долларов. Видео с обзором этого дома быстро разлетелось соцсетями и вызвало бурное обсуждение.

Об этом сообщает издание «Фокус».

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Дом за 3500 долларов — где продается

Дом продают в селе Приднестрянском Винницкой области. За 3500 долларов владелец отдает дом в хорошем состоянии вместе с мебелью, хозяйственными постройками и участком.

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Обитель полностью готова к заселению и не требует дополнительных затрат на ремонт или меблировку. Внутри сохранена традиционная атмосфера деревенского дома с дорожками на полу, коврами на стенах и самодельными печками для отопления.

Дом за 3500 долларов в Винницкой области

Во дворе есть все для ведения хозяйства: летняя кухня, сараи, колодец и огород. Большим плюсом является и расположение — до реки можно дойти пешком через несколько минут.

Дом за 3500 долларов в Винницкой области

Реакция в Сети

Видеообзор дома собрал в сети сотни комментариев. Пользователи положительно оценили состояние дома, отметив его чистоплотность, чистоту в помещениях и назвали это хорошим вариантом для проживания.

Кроме одобрительных отзывов, в дискуссии появились и шутливые предположения. В частности, один из комментаторов пошутил, что одни ковры, которыми украшены стены дома, могут стоить около $10 тысяч.

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Украинцы покупают дома в селах — последние новости

Напомним, семья из-под Харькова, вынужденная покинуть свой дом из-за российской оккупации, решила начать жизнь заново в старом доме на отдаленном хуторе. Заброшенное жилье в Харьковской области постепенно превратили в комфортный дом, обустраивая его собственноручно.

Ранее мы писали, что молодые супруги с двумя детьми купили старый дом в Карпатах, который все обходили десятой дорогой.

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