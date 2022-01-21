"Дом трясло, думала бомбят": в Кривом Роге произошло землетрясение

По данным Главного центра специального контроля в Днепропетровской области произошло землетрясение.

В Кривом Роге местные жители сообщают о мощном подземном толчке, который они почувствовали сегодня, 21 января, утром в Саксаганском районе города. Здесь сосредоточено несколько шахт и карьеров.

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Как сообщают криворожане, "трясло" в 6:17. Толчки почувствовали жители нескольких микрорайонов Саксаганского района.

Даже дверь в комнату открылась — будто кто ее дернул... И я на диване покачнулась. М-н Юбилейный.

Какой-то толчок был, на потолке люстра ходила.

На Качалове дом тряснуло. Думала бомбят.

Улица Владимира Великого. Трясло.

Я так на диване сидя дернулась, словно маршрутка тронулась со светофора.

Сначала свет выключился-включился (я даже не придал этому значения), а потом был сильный толчок.

Дрожала посуда и подвинулся диван.

По сообщению Главного центра специального контроля, сегодня, 21 января, на территории Днепропетровской области в районе города Кривого Рога произошло землетрясение.

"Источник землетрясения находится на территории Днепропетровской области в районе г. Кривой Рог, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом — только в благоприятных условиях. образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть-чуть сильнее — на верхних этажах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 29 июля 2017 и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.

Напомним, что в Закарпатской области было зафиксировано еще одно землетрясение, магнитудой 1,3 по шкале Рихтера.

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