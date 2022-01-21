"Дом трясло, думала бомбят": в Кривом Роге произошло землетрясение

По данным Главного центра специального контроля в Днепропетровской области произошло землетрясение.
В Кривом Роге местные жители сообщают о мощном подземном толчке, который они почувствовали сегодня, 21 января, утром в Саксаганском районе города. Здесь сосредоточено несколько шахт и карьеров.
Как сообщают криворожане, "трясло" в 6:17. Толчки почувствовали жители нескольких микрорайонов Саксаганского района.
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Даже дверь в комнату открылась — будто кто ее дернул... И я на диване покачнулась. М-н Юбилейный.
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Какой-то толчок был, на потолке люстра ходила.
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На Качалове дом тряснуло. Думала бомбят.
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Улица Владимира Великого. Трясло.
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Я так на диване сидя дернулась, словно маршрутка тронулась со светофора.
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Сначала свет выключился-включился (я даже не придал этому значения), а потом был сильный толчок.
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Дрожала посуда и подвинулся диван.
По сообщению Главного центра специального контроля, сегодня, 21 января, на территории Днепропетровской области в районе города Кривого Рога произошло землетрясение.
"Источник землетрясения находится на территории Днепропетровской области в районе г. Кривой Рог, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом — только в благоприятных условиях. образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть-чуть сильнее — на верхних этажах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 29 июля 2017 и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.
Напомним, что в Закарпатской области было зафиксировано еще одно землетрясение, магнитудой 1,3 по шкале Рихтера.
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