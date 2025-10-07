"Дом трясся, как груша": Грубич рассказал об ударе "Шахедами" по родной Полтаве

Константин Грубич / © пресс-служба канала "1+1"

В ночь на 7 октября российские кафиры нанесли очередной удар дронами-камикадзе «Шахед» по Полтавщине, поразив локомотивное депо и энергетические объекты. Телеведущий Константин Грубич прокомментировал атаку.

Об этом он написал в Facebook.

Родившийся и выросший в Полтаве Грубич поделился переживаниями. Он рассказал, что неподалеку от локомотивного депо, которое стало целью российских захватчиков, расположен его родной дом. Сейчас там проживает его прикованный 25 лет к постели брат Богдан Грубич.

«Это в полукилометре от моего родного дома! Прикованный 25 лет к кровати брат Богдан Грубич пишет, что хер*чило адски, хата тряслась, как груша, стекло все-таки вылетело… Господи! Как тяжело…», — написал Грубич.

Константин Грубич признался, что атакуемое локомотивное депо вызывает у него теплые воспоминания, поскольку он буквально вырос на его территории.

«Я же вырос в том депо, шнырял малым в каждом цехе, позже иногда тайно ходил туда в баню, потому что безвозмездно и круглосуточно, и нас, малышей, не гнали в шею…», — вспомнил телеведущий.

Даже такие личные и памятные места, как локомотивное депо, теперь становятся мишенью врага.

К счастью, по официальной информации, в результате ночной атаки дронов по энергетическим объектам и депо пострадавших или погибших нет.

Напомним, в ночь на 7 октября Полтавскую область атаковали российские дроны. Из-за попадания по гражданской инфраструктуре возникли пожары в админзданиях, были повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение.

Во вражескую атаку попали и Сумы: утром там прогремели взрывы и пропал свет.