Дом уничтожили: как супруги Дидуров пережили оккупацию села Забучье

Дом супругов Дидуров после того, как там побывали россияне / Фото: скриншот с видео

Людмила и Анатолий Дидеры вместе уже 30 лет. На пенсии их заботами стали сад, огород, куры с кроликами и любимый дом на улице Ридна в селе Забучье.

"Мы с 2006 года его строили", – говорит Анатолий журналистке 1+1 Владе Грубич. "Всю сознательную жизнь, когда еще были силы, было вдохновение, что нужно было знать, что приедут дети, приедут внуки и нужно быть очень гостеприимными родителями", — добавляет Людмила.

Дом супругов Дидуров к оккупации / Фото: скриншот с видео

Этот дом был символом тепла и уюта до 24 февраля, тогда семья была вынуждена прятаться в погребе. Однако после начала взрывов на улице Ридна появились наглые россияне.

"Я услышал как во дворе кто-то ходит, но брутально ходит. Их было человек где-то 4-5 и думаю, еще наверное и пьяных, потому что были крики и ругательство, и услышал, что началось разбивание стекла, потом услышал, что начинают бить в доме окна", – говорит хозяин дома. Людмила же рассказала, что когда русские солдаты пришли, они сидели в погребе, к ним начали стучать, поэтому они все же открыли дверь и ее мужа Анатолия заставляли раздеться.

"Мы в погребе были и уже тогда в дверь начали стучать. Он [солдат] начал говорить мужу, чтобы разделся. Спросил кто в погребе и мы сказали, что там мы вдвоем и соседи с двумя детьми. Мы попросили не пугать детей", — рассказала Людмила.

Так в погребе они прожили более двух недель.

"Я ждал 15 лет и обучался, чтобы где-то себя реализовать", — рассказала госпожа Дидер об общении с рашистами и отметила — "Да, профессия очень хорошая, только если защищать свое государство. А когда идти в наступление на мирную страну — это не так как нужно".

К счастью, все выжили, но когда россияне неожиданно покинули дом, продемонстрировали еще одно умение — полностью разрушили дом семьи. Остались только развалины.

Дом супругов Дидуров после того, как там побывали россияне / Фото: скриншот с видео

"Видимо подожгли, потому что тогда было только 2 или 3 выстрела за ночь пушечных", — рассказал Анатолий.

Дом супругов Дидуров после того, как там побывали россияне / Фото: скриншот с видео

Дом супругов Дидуров после того, как там побывали россияне / Фото: скриншот с видео

Тогда Анатолий с Людмилой решились бежать, дорога была сложной – россияне проверяли их и обыскивали авто. Когда село Забучье освободили украинские военные, семья вернулась, чтобы несмотря ни на что ухаживать за уцелевшим хозяйством — за кроликами и курами. Анатолий с Людмилой испытали настоящий шок, но они продолжают жить и верить в наших защитников.

Дом супругов Дидуров / Фото: скриншот с видео

"Все сделаем, все отстроим и будет еще лучше, чем прежде", — говорит Анатолий улыбаясь.

"Украинцы клевы и все у нас будет очень хорошо. Так что такие у нас дела, но мы победим и Слава Украине", — сказала Людмила.

Дом уничтожили: как супруги Дидуров пережили оккупацию села Забучье

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