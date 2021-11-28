Дом вокруг усыпан трупами: в Днепре неизвестные массово травят летучих мышей

Сейчас крылатые ищут тайник на зимовку, поэтому могут забираться в дома местных жителей.
В Днепре неизвестные массово травят летучих мышей. На жилом массиве Победа пешеходная зона усыпана мертвыми крылатыми.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Днепр оперативный".
Местные жители жилмассива Победа-2 жалуются на то, что на улицах начали массово травить летучих мышей. Множество мертвых крылатых обнаружили возле многоэтажки на Мандрыковской, 149.
В то же время отмечается, что сейчас летучие мыши ищут тайник под зимовку. Поэтому могут забираться в дома местных жителей.
“Если в ваш дом залетит подобная, то просто накройте ее полотенцем и аккуратно вынесите наружу, ведь все виды обитающих в Украине летучих мышей занесены в национальную Красную книгу”, — акцентировали в телеграмм-канале.
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