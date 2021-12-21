"Дома — адище": в Одессе у матери забрали двоих детей - младенца и 5-летнего ребенка

"Дома — адище": в Одессе у матери забрали двоих детей - младенца и 5-летнего ребенка

Соцслужбы изъяли из семьи двоих детей.

В Одессе в Суворовском районе соцслужбы изъяли из семьи двоих детей: 7 месяцев и 5 лет из-за неприемлемых для их проживания условий.

Также читайте Мужчина под видом женщины пристает к детям: во Львове неизвестный проникает в школы и заставляет учеников раздеваться

Об этом сообщила глава службы по делам детей Одессы Юлия Никандрова.

По ее словам, в службу сообщили соседи семьи. По их информации, дети проживают в нечеловеческих условиях с асоциальными родителями. Сотрудники службы проверили полученную информацию.

"Две девочки жили (если эти условия вообще можно назвать жизнью) с ассоциалами. Младшую девочку мать с мая так и не зарегистрировала. Дома – адище. Свой образ жизни люди считают нормальным. Детей забираем. Такие условия – прямая угроза их жизни и здоровью. Что у людей в голове?… Детей жаль", — написала Юлия Никандрова.

Напомним, что в Тернополе по ул. Микулинецкой спасли 4-летнего мальчика, жившего в антисанитарии с агрессивным сожителем матери, который угрожал его избить.

Читайте также: