"Дома на диван поставь эти пакеты": в Мелитополе водитель маршрутки из-за сумок с продуктами выгнал женщину из салона (видео)

"Дома на диван поставь эти пакеты": в Мелитополе водитель маршрутки из-за сумок с продуктами выгнал женщину из салона (видео)

Инцидент произошел в маршрутке №11.

В Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки выгнал женщину из салона за то, что она поставила на сиденье пакеты с продуктами.

Видео инцидента впоследствии появилось в местном телеграмм-канале.

На ролике видно, как женщина встает со своего сиденья, забирает два пакета и выходит из салона. Сам же водитель, который выгнал гражданку из авто, аргументировал свой поступок тем, что пакеты могут испачкать сиденье.

"Конечно, я переживаю за свое имущество. Дома на диван появился эти пакеты", — сказал водитель.

В комментариях к публикации у пользователей мнения разделились. Одни говорят, что водитель поступил правильно, другие осуждают его поступок.

А что такого в том, чтобы просто поставить пакет на сиденье?

Нельзя было попросить поставить на пол? Девушке трудно с пакетами, поставила, куда удобно.

Все верно маршрутчик сказал.

Неизвестно, где эти пакеты были. Почему не поставила себе на колени? Люди садятся в чистой одежде.

Напомним, что в Днепре водитель городской маршрутки отказался везти по льготе женщину с инвалидностью и пытался вытолкнуть ее из салона авто.

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