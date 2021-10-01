"Дома на диван поставь эти пакеты": в Мелитополе водитель маршрутки из-за сумок с продуктами выгнал женщину из салона (видео)

Инцидент произошел в маршрутке №11.
В Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки выгнал женщину из салона за то, что она поставила на сиденье пакеты с продуктами.
Видео инцидента впоследствии появилось в местном телеграмм-канале.
На ролике видно, как женщина встает со своего сиденья, забирает два пакета и выходит из салона. Сам же водитель, который выгнал гражданку из авто, аргументировал свой поступок тем, что пакеты могут испачкать сиденье.
"Конечно, я переживаю за свое имущество. Дома на диван появился эти пакеты", — сказал водитель.
В комментариях к публикации у пользователей мнения разделились. Одни говорят, что водитель поступил правильно, другие осуждают его поступок.
- А что такого в том, чтобы просто поставить пакет на сиденье?
- Нельзя было попросить поставить на пол? Девушке трудно с пакетами, поставила, куда удобно.
- Все верно маршрутчик сказал.
- Неизвестно, где эти пакеты были. Почему не поставила себе на колени? Люди садятся в чистой одежде.
Напомним, что в Днепре водитель городской маршрутки отказался везти по льготе женщину с инвалидностью и пытался вытолкнуть ее из салона авто.