Дома — нацгвардейцы и пограничники: детали нового обмена пленными

Обмен пленными 5 марта

Реклама

Украина провела очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись 200 украинских защитников. Среди уволенных — военнослужащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным ведомства, в рамках первого этапа Женевских договоренностей в Украину вернулись 200 защитников.

Реклама

«Среди них 9 бойцов Национальной гвардии и 17 пограничников», — акцентировали правоохранители.

Как добавил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, уволенные военные пережили тяжелые испытания в плену, поэтому по возвращении они будут проходить медицинское обследование, лечение и реабилитацию, а также получат поддержку для восстановления ментального здоровья.

Министр подчеркнул, что работа над возвращением украинцев из плена продолжается постоянно, даже несмотря на длительные перерывы между обменами. Он также поблагодарил президента Владимира Зеленского, руководство Офиса президента и участников переговорной группы за усилия в возвращении военных.

«Мы помним обо всех, кто еще в неволе. И будем продолжать работу, пока все наши не вернутся домой», — добавил глава МВД.

Реклама

Напомним, 5 марта состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией, в рамках которого домой вернулись 200 украинских защитников. Среди уволенных — военные ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта, которые воевали в частности в Мариуполе, на «Азовстале», а также в Донецкой, Луганщине, Харьковской и Запорожье. Многие из них находились в плену еще с 2022 года и имеют сложное психологическое состояние и проблемы со здоровьем.