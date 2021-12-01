Дома никого нет: в Польше украинец украл кошелек и скрылся от полиции под диваном (фото)

Украинцу грозит до 5 лет лишения свободы.
В Польше 26-летний украинец, работающий курьером, в одном из ресторанов Варшавы украл кошелек посетителя. Когда к нему пришла полиция, он спрятался под диваном и отказывался выходить.
Об этом сообщает полиция Варшавы.
К стражам порядка с заявлением обратился посетитель ресторана, который сообщил о потере кошелька. Полиция установила, что к воровству причастен 26-летний украинец, работающий курьером. Когда к помещению, в котором живет подозреваемый, пришли правоохранители, то заробитчанин делал вид, что дома никого нет. Тогда полиция предупредила его о том, что они вызовут спасателей, которые специальным инструментом откроют дом.
Когда это произошло, украинец спрятался под диваном и отказывался оттуда выходить. Полиции пришлось его вытаскивать.
За преступление 26-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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