Дома с электроотоплением могут приравнять к критической инфраструктуре — детали

Кабинет министров может отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

«Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры — чтобы обеспечить постоянный обогрев», — сказала она.

