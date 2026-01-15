ТСН в социальных сетях

Украина
201
1 мин

Дома с электроотоплением могут приравнять к критической инфраструктуре — детали

В домах с электроотоплением обещают не выключать свет.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Дома на электроотоплении планируют не отключать

Дома на электроотоплении планируют не отключать / © brovary.net.ua

Кабинет министров может отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

«Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры — чтобы обеспечить постоянный обогрев», — сказала она.

Ранее Свириденко раскрыла первые подробности, как и где в Украине планируется смягчить комендантский час.

Также она рассказала, как будут работать школы до конца января.

