- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 1 мин
Дома с электроотоплением могут приравнять к критической инфраструктуре — детали
В домах с электроотоплением обещают не выключать свет.
Кабинет министров может отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.
«Правительство прорабатывает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры — чтобы обеспечить постоянный обогрев», — сказала она.
Ранее Свириденко раскрыла первые подробности, как и где в Украине планируется смягчить комендантский час.
Также она рассказала, как будут работать школы до конца января.